Юрген Клопп позитивно оцінює свою роботу в футбольній структурі Ред Булл і не поспішає повертатися на тренерську лаву. Водночас німецький спеціаліст має чітке бачення можливого камбеку до активної тренерської діяльності.

Як повідомив відомий журналіст Флоріан Плеттенберг у соціальних мережах, Клопп готовий очолити лише два проєкти — мадридський Реал або національну збірну Німеччини. У разі, якщо Реал зробить конкретну пропозицію з прицілом на літо, Юрген серйозно розгляне такий варіант.

Нагадаємо, Клопп очолював Ліверпуль у період з 2015 по 2024 рік, вигравши з клубом низку внутрішніх та європейських трофеїв. Реал напередодні припинив співпрацю з Хабі Алонсо та призначив головним тренером Альваро Арбелоа.

Дебют мадридців під керівництвом нового наставника виявився невдалим — вершкові поступилися Альбасете з рахунком 2:3 та залишили розіграш Кубка Іспанії.