Сергій Разумовський

Реал сенсаційно завершив виступи в Кубку Іспанії вже на стадії 1/8 фіналу. Мадридці програли на виїзді Альбасете з рахунком 2:3, хоча по ходу зустрічі двічі знаходили в собі сили відігратися та повернути інтригу. Попри статус фаворита й традиційно високі очікування від кубкового турніру, «вершкові» не втримали матч під контролем і в підсумку поступилися, зупинившись за крок до чвертьфіналу.

Гра для Реала складалася хвилями: команда пропускала, відповідала голом, знову опинялася в ролі наздоганяючої – і знову зрівнювала рахунок. У складі мадридців відзначилися Мастантуоно та Гарсія, які й оформили обидва м’ячі гостей. Також важлива деталь для українських уболівальників: у цьому поєдинку вийшов на поле воротар Реала Андрій Лунін, який отримав ігрову практику в кубковій зустрічі, але його команда все одно не змогла уникнути вильоту.

Цей результат додає неприємної статистики для Реала в національному кубку. Вершкові вдруге за останні три сезони вилетіли саме на стадії 1/8 фіналу: раніше вони зупинялися на цьому етапі після поразки від Атлетіко 2:4. Між цими невдачами був і фінал кампанії-2024/25, де мадридці поступилися Барселоні 2:3. Тож поразка від Альбасете – ще один болючий удар по кубкових амбіціях Реала та черговий сигнал, що навіть у матчах проти менш статусних суперників ціна помилки в плей-оф надто висока.