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Клопп: «Мане – легенда «Ліверпуля»

Сенегальський вінгер перейшов в «Баварію»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
21:18
Клопп: «Мане – легенда «Ліверпуля»

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп висловився про Садіо Мане, Який перейшов в «Баварію». його цитує прес - служба мерсісайдцев.

«Це важливий момент. Немає сенсу намагатися робити вигляд, що немає. Один з найбільших гравців «Ліверпуля» йде, і ми повинні визнати, наскільки це важливо. Він іде з нашої вдячністю і любов'ю. Він іде з гарантованим статусом серед великих. І, так, він іде в той момент, коли він є одним з кращих гравців в світовому футболі.

Але ми не повинні зациклюватися на тому, що ми зараз втрачаємо, замість цього святкувати те, що ми мали честь мати. Голи, які він забив, трофеї, які він виграв; легенда, звичайно, але і сучасна ікона «Ліверпуля».

Раніше стало відомо, скільки «Баварія» заплатила «Ліверпулю» за Мане.

Петро Приходько
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Ліверпуль Юрген Клопп

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