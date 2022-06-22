Клопп: «Мане – легенда «Ліверпуля»

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп висловився про Садіо Мане, Який перейшов в «Баварію». його цитує прес - служба мерсісайдцев.

Але ми не повинні зациклюватися на тому, що ми зараз втрачаємо, замість цього святкувати те, що ми мали честь мати. Голи, які він забив, трофеї, які він виграв; легенда, звичайно, але і сучасна ікона «Ліверпуля».