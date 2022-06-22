Клопп: «Впевнений, що ми повернемося. Де там фінал наступного сезону? Стамбул. Бронюйте готель»
Клопп: «Мане – легенда «Ліверпуля»
Сенегальський вінгер перейшов в «Баварію»
Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп висловився про Садіо Мане, Який перейшов в «Баварію». його цитує прес - служба мерсісайдцев.
«Це важливий момент. Немає сенсу намагатися робити вигляд, що немає. Один з найбільших гравців «Ліверпуля» йде, і ми повинні визнати, наскільки це важливо. Він іде з нашої вдячністю і любов'ю. Він іде з гарантованим статусом серед великих. І, так, він іде в той момент, коли він є одним з кращих гравців в світовому футболі.
Але ми не повинні зациклюватися на тому, що ми зараз втрачаємо, замість цього святкувати те, що ми мали честь мати. Голи, які він забив, трофеї, які він виграв; легенда, звичайно, але і сучасна ікона «Ліверпуля».
Раніше стало відомо, скільки «Баварія» заплатила «Ліверпулю» за Мане.