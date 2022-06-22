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Мане офіційно став гравцем «Баварії»

Контракт підписано до 2025 року
Футбол Бундесліга
14:48
Мане офіційно став гравцем «Баварії»

Нападник Садіо Мане перейшов з «Ліверпуля» в «Баварію». Клуби повідомили про це офіційно.

Футболіст, який провів за клуб з «Енфілда» 269 матчів, в котрих відзначився 120 голами і 48 асистами, вигравши 6 трофеїв, підписав контракт з мюнхенцями до 2025 року.

Офіційно сума трансферу 30-річного сенегальця не оголошується, однак Фабріціо Романо пише про 32 мільйони євро. Зважаючи на бонуси, сума може вирости до 41 мільйону.

Нагадаємо, «Ліверпуль» вже підписав дороговартісну заміну для Мане.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Ліверпуль Баварія Садіо Мане

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