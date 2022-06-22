Мане помічений в Мюнхені в футболці «Баварії»
Мане офіційно став гравцем «Баварії»
Контракт підписано до 2025 року
14:48
Нападник Садіо Мане перейшов з «Ліверпуля» в «Баварію». Клуби повідомили про це офіційно.
Футболіст, який провів за клуб з «Енфілда» 269 матчів, в котрих відзначився 120 голами і 48 асистами, вигравши 6 трофеїв, підписав контракт з мюнхенцями до 2025 року.
Офіційно сума трансферу 30-річного сенегальця не оголошується, однак Фабріціо Романо пише про 32 мільйони євро. Зважаючи на бонуси, сума може вирости до 41 мільйону.
Нагадаємо, «Ліверпуль» вже підписав дороговартісну заміну для Мане.
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