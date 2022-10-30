Клопп: «Ми не кваліфікуємося в Лігу чемпіонів, якщо будемо грати так, як зараз»

«Ліверпуль» програв «Лідсу» в останньому турі АПЛ

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп прокоментував поразка від «Лідса» (1:2) в 14-му турі АПЛ. Його цитує ВВС.

«Я не такий дурний, щоб не знати про відставання і про те, хто там нагорі. Однак ми не можемо кваліфікуватися в Лігу чемпіонів, граючи так нестабільно, як ми робимо це зараз. Треба виправлятися – і тоді подивимося, де ми опинимося. Знаємо, що все можливо. Або багато можливо. Але для цього треба перемагати, а у нас поки не виходить часто вигравати».

Зараз «Ліверпуль» йде на 9 місці в АПЛ і відстає від лідируючого «Манчестер Сіті» на 13 очок. Але матч в запасі ще є у «Арсеналу», і в разі перемоги «канонірів» відставання «Ліверпуля» від 1 місця становитиме 15 балів.