Колишній головний тренер Ліверпуля, а нині керівник глобального футбольного напряму концерну Red Bull Юрген Клопп поділився власним баченням четвірки найвидатніших тренерів в історії футболу.

Німецький фахівець скористався образом гори Рашмор, відомої барельєфом із портретами чотирьох президентів США, та символічно переніс цю ідею у футбольний світ.

Це мій список футбольних тренерів на горі Рашмор. Насправді обрати лише чотирьох дуже складно, але я все ж спробую.

Йохан Кройф – найвпливовіший футбольний тренер, про якого я коли-небудь чув. Те, як він дивився на футбол і як його розумів, не має рівних. Про Пепа Гвардіолу можу сказати те саме. Я зустрічався з ним віч-на-віч і знаю, наскільки це було складно.

А далі стає ще важче. Звернімося до найуспішнішого хлопця, який мені теж дуже подобається, – сера Алекса Фергюсона. І тепер мені справді складно зробити вибір. Є Карло Анчелотті. Я, звісно, думаю про Білла Шенклі та Боба Пейзлі. Я так багато про них чув, але ніколи їх не бачив. Проте так, я хочу бачити Білла Шенклі на горі Рашмор. Ось і все, – розповів Юрген Клопп на відео в інстаграмі.