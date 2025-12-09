Після домашнього програшу Сельті з рахунком 0:2 ситуація навколо Реала загострилася ще більше. Під тиском опинився головний тренер Хабі Алонсо, а іспанські ЗМІ повідомляють, що керівництво мадридців активно обмірковує можливість термінових змін на тренерському містку.

На цьому тлі зʼявилась інформація від indykaila News, яку джерело назвало справжньою бомбою. За даними видання, Реал вже звернувся до Юргена Клоппа з офіційною пропозицією очолити команду.

Попри інтерес з боку мадридського клубу, ймовірність того, що Клопп прийме цю пропозицію, оцінюють як дуже низьку. З початку 2025 року німецький фахівець працює у футбольній структурі Ред Булл.

Клопп залишив Ліверпуль після завершення сезону 2023/2024, провівши на чолі команди майже дев'ять років. Відтоді він не повертався до роботи на тренерському містку топ-клубів.

Невдача в матчі проти Сельти лише посилила тиск на Алонсо, і всередині клубу дедалі активніше говорять про можливість змін.

Свій наступний матч королівський клуб проведе в Лізі чемпіонів проти Манчестер Сіті. Гра відбудеться 10 грудня, у середу, початок о 22:00.