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Клопп не очолить збірну Німеччини
Тренер залишиться в «Ліверпулі»
Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп не очолить збірну Німеччини.
Раніше з'явилися чутки про зміну тренера в Бундестім. Ханс-Діттер Філк може бути звільнений через невиходу з групи на ЧС-2022.
Втім, агент Клоппа спростував, що тренер покине «Ліверпуль», повідомляє Sky Sports. У німця контракт з англійською командою до 2026 року.
Німеччина в другому ЧС поспіль не виходить з групи. У 2018-му році німців тренував Йоахім Лев.
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