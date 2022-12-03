Клопп не очолить збірну Німеччини

Тренер залишиться в «Ліверпулі»

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп не очолить збірну Німеччини.

Раніше з'явилися чутки про зміну тренера в Бундестім. Ханс-Діттер Філк може бути звільнений через невиходу з групи на ЧС-2022.

Втім, агент Клоппа спростував, що тренер покине «Ліверпуль», повідомляє Sky Sports. У німця контракт з англійською командою до 2026 року.

Німеччина в другому ЧС поспіль не виходить з групи. У 2018-му році німців тренував Йоахім Лев.