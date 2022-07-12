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Клуб АПЛ на цьому тижні оголосить про трансфер 18-річного півзахисника «Дніпра-1»

Ярмолюк вже оформив британську візу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:17
Клуб АПЛ на цьому тижні оголосить про трансфер 18-річного півзахисника «Дніпра-1»

Півзахисник « Дніпра-1 » Єгор Ярмолюк на цьому тижні стане гравцем « Брентфорд », повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в своєму Twitter.

За його інформацією, питання переходу вже вирішене, адже 18-річний Ярмолюк вже отримав британську візу. Про трансфер офіційно буде оголошено на цьому тижні.

Очікується, що « Дніпро-1 » отримає за Ярмолюка 1,5 мільйона євро. У минулому сезоні УПЛ він провів 7 матчів за клуб.

Раніше ходили чутки, що « Брентфорд » підпише вінгера « Шахтаря » Михайла Мудріка.

Петро Приходько
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Теги

СК Дніпро-1 Єгор Ярмолюк Брентфорд

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