Мудрик визначився з клубом, в який готовий перейти

Має намір з часом зіграти з ним в Лізі чемпіонів

Півзахисник «Шахтаря» Михайло Мудрик серйозно розглядає пропозицію клубу АПЛ «Брентфорда». Про це повідомляє Ігор Циганик.

За його словами, українець хотів перейти в «Баєр» і грати в Лізі чемпіонів, однак німецький клуб не витримує конкуренції за гравця з «бджолами». Вони проявляють наполегливість і, зрештою, українець висловив готовність переїхати в Англію і згодом «витягнути» команду в Лігу чемпіонів.

«Шахтар» зацікавлений в трансфері футболіста, щоб виручити за нього гроші.

Раніше повідомлялося, що донеччани подадуть позов до FIFA на 50 мільйонів євро.