23-річний форвард київського Динамо та збірної України Владислав Ванат може вже найближчим часом змінити клубну прописку.

За інформацією TransferFeed, основним претендентом на українського нападника став англійський Сандерленд, який зумів випередити інші клуби АПЛ у боротьбі за його підпис. Динамо оцінило свого гравця у 25 мільйонів євро, і «чорні коти» готові виплатити заявлену суму.

Минулого сезону 2024/25 Ванат відзначився 21 голом та дев'ятьма результативними передачами у 45 матчах за киян у всіх змаганнях.

Діюча угода з Динамо розрахована до кінця червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість нападника у 15 мільйонів євро.

Раніше Ванат прокоментував виліт з молодіжного чемпіонату Європи.