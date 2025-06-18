Ванат – про виліт з Євро-2025: «У другому голі провина моя повністю»
Форвард синьо-жовтих прокоментував поразку
9 хвилин тому
Нападник молодіжної збірної України Владислав Ванат підбив підсумки матчу третього туру групового етапу Євро-2025 з Нідерландами (0:2).
«Мені здається, що фізично підсіли у другому таймі і припускалися помилок, яких би не мали припускатися, зокрема і я. У другому голі провина моя повністю. Чому підсіли? Не знаю, просто констатую факт», – сказав Ванат у коментарі для Суспільне Спорт.
Також форвард синьо-жовтих назвав причину своєї заміни.
«Що казав тренер у перерві? Що нам вже немає чого втрачати і треба намагатися вище накривати суперника та не припускатися тих помилок, яку я зробив. Чому мене замінили? Гадаю, що і втома, і моя гра.
Плюс на Євро – перемога над Фінляндією, мінус – у тому, що досвідчені гравці припускалися помилок».
Українці на груповому етапі набрали три очки в трьох матчах.
З групи D в плей-оф вийшли Данія (сім балів) і Нідерланди (чотири очки).
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