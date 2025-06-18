Нападник молодіжної збірної України Владислав Ванат підбив підсумки матчу третього туру групового етапу Євро-2025 з Нідерландами (0:2).

«Мені здається, що фізично підсіли у другому таймі і припускалися помилок, яких би не мали припускатися, зокрема і я. У другому голі провина моя повністю. Чому підсіли? Не знаю, просто констатую факт», – сказав Ванат у коментарі для Суспільне Спорт.

Також форвард синьо-жовтих назвав причину своєї заміни.

«Що казав тренер у перерві? Що нам вже немає чого втрачати і треба намагатися вище накривати суперника та не припускатися тих помилок, яку я зробив. Чому мене замінили? Гадаю, що і втома, і моя гра.

Плюс на Євро – перемога над Фінляндією, мінус – у тому, що досвідчені гравці припускалися помилок».