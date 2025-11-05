Клуб Маліновського Дженоа визначився з новим тренером
Колишній наставник Роми змінить Вієйру
близько 2 годин тому
Даніеле Де Россі / фото - Getty
Клуб Руслана Маліновського Дженоа визначився з новим головним тренером. Як повідомляє журналіст Sky Sport Italy Джанлука Ді Марціо, команду очолить Даніеле Де Россі.
— Клуб уже зробив вибір, і зараз узгоджуються фінансові деталі контракту. Де Россі керуватиме командою вже в найближчому матчі проти Фіорентини, — заявив Ді Марціо.
Нагадаємо, 1 листопада Дженоа звільнила Патріка Вієйру після серії невдалих результатів у чемпіонаті Італії.
Останнім місцем роботи Де Россі була Рома, яку він очолював із січня по вересень 2024 року. За цей період він провів із командою 30 матчів.