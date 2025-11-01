Павло Василенко

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра залишив свою посаду через невдалі результати команди у новому сезоні італійської Серії А. Про це повідомляє клубна пресслужба.

Команда, за яку виступає український півзахисник Руслан Малиновський, не виграла жодного матчу Серії А цього сезону. У дев'яти матчах Дженоа здобула лише три нічиї та зазнала шість поразок.

За даними журналіста Джанлуки Ді Марціо, у Дженоа вже є три потенційних наступники Вієйри у списку бажань. У їхньому списку бажань є Даніеле Де Россі, Паоло Ванолі та Лука Готті.

Дженоа після дев'яти турів має лише три залікові бали та посідає 20-ту сходинку в турнірній таблиці Серії А.

У наступному турі Малиновський і компанія на виїзді зіграють проти Сассуоло. Поєдинок заплановано на 3 листопада.

Руслан Малиновський в поточному сезоні провів за Дженоа дев'ять матчів в усіх турнірах і зробив асист.