Клуб Мессі в УПЛ? Рух здивував третім комплектом форми
Львів'яни гратимуть у дуже незвичних для себе кольорах
близько 2 годин тому
Львівський Рух представив третій комплект форми. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Так, технічний спонсор Kappa, окрім стандартних жовто-чорного та чорно-жовтого комплектів виготовив і рожевий. Візерунок на формі виконано в жовтому кольорі, а рукава прикрашені у стилі національного прапора.
Презентуємо третій комплект ігрової форми «Руху» у сезоні 2025/26 Рожеві барви – колір неба на світанку, у ту мить, коли ще видно зорі, але вже відчувається новий день.
Це символ початку, нових можливостей та надії. А ще ці барви уособлюють молодість, а з нею – яскравість та сміливість. Екіпірування від бренду Kappa створено за дизайном і концепцією агенції Brendari.
Наша нова форма – маніфест віри, що кожен день і кожен матч – це новий шанс. І як би важко не було, потрібно йти вперед. Іти крізь терни до зірок! ✨
