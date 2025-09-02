Львівський Рух представив третій комплект форми. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Так, технічний спонсор Kappa, окрім стандартних жовто-чорного та чорно-жовтого комплектів виготовив і рожевий. Візерунок на формі виконано в жовтому кольорі, а рукава прикрашені у стилі національного прапора.

Презентуємо третій комплект ігрової форми «Руху» у сезоні 2025/26 🩷🩷 Рожеві барви – колір неба на світанку, у ту мить, коли ще видно зорі, але вже відчувається новий день.

Це символ початку, нових можливостей та надії. А ще ці барви уособлюють молодість, а з нею – яскравість та сміливість. Екіпірування від бренду Kappa створено за дизайном і концепцією агенції Brendari.

Наша нова форма – маніфест віри, що кожен день і кожен матч – це новий шанс. І як би важко не було, потрібно йти вперед. Іти крізь терни до зірок! ✨