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Клуб МЛС хотів переманити лідера «Динамо» безкоштовно

Після розмови з керівництвом було вирішено, аби Буяльський залишився
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:30
Клуб МЛС хотів переманити лідера «Динамо» безкоштовно
Віталій Буяльський / фото - ФК Динамо Київ

Представник американської МЛС хотів отримати півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського безкоштовно. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі програми «Татотаке».

Буяльському запропонували контракт з МЛС. Але там була як би в дужках умова, що вони готові були дати йому підйомні та хороший контракт, але якщо він піде з «Динамо» безкоштовно.

Звичайно, Буяльський, як порядна людина, прийшов до президента, сказав, що ось так і так. Йому відповіли: «Добре, залишаєшся, а потім розберемося».

Раніше Буяльський зазначив, що фактор тренера може допомогти «Динамо» пройти «Фенербахче» в Лізі чемпіонів.

Сергій Стаднюк
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Теги

Віталій Буяльський Динамо Київ МЛС

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