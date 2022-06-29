«Динамо» не відпустило Буяльського в екзотичну країну
Клуб МЛС хотів переманити лідера «Динамо» безкоштовно
Після розмови з керівництвом було вирішено, аби Буяльський залишився
Віталій Буяльський / фото - ФК Динамо Київ
Представник американської МЛС хотів отримати півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського безкоштовно. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі програми «Татотаке».
Буяльському запропонували контракт з МЛС. Але там була як би в дужках умова, що вони готові були дати йому підйомні та хороший контракт, але якщо він піде з «Динамо» безкоштовно.
Звичайно, Буяльський, як порядна людина, прийшов до президента, сказав, що ось так і так. Йому відповіли: «Добре, залишаєшся, а потім розберемося».
Раніше Буяльський зазначив, що фактор тренера може допомогти «Динамо» пройти «Фенербахче» в Лізі чемпіонів.
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