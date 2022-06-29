Клуб МЛС хотів переманити лідера «Динамо» безкоштовно

Віталій Буяльський / фото - ФК Динамо Київ

Представник американської МЛС хотів отримати півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського безкоштовно. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі програми «Татотаке».

Звичайно, Буяльський, як порядна людина, прийшов до президента, сказав, що ось так і так. Йому відповіли: «Добре, залишаєшся, а потім розберемося».