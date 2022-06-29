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Клуб Першої ліги не хотів би поновлення чемпіонату

Раніше команду покинуло більшість гравців через непатріотичну позицію
Футбол Перша ліга
20:52
Клуб Першої ліги не хотів би поновлення чемпіонату
Фото - ФК Агробізнес

Засновник «Агробізнесу» Олег Собуцький озвучив у ефірі Футбол NEWS подальші плани клубу.

Підтримувати футбол потрібно у будь-якому разі. Навіть у воєнний час. Клуб розірвав контракти з футболістами, які не повернулися зі зборів до України разом із командою ще у лютому. Інші перебувають на контракті у клубу та отримують зарплату. Це саме стосується й адміністративного персоналу.

Я продовжую фінансувати ветеранську збірну України, бо людям сьогодні потрібний відпочинок і важливо відволікатися. Команда провела багато благодійних матчів та зібрала гроші на підтримку держави.

Дитячу команду ми продовжуємо утримувати. Дитячий футбол має продовжувати жити.

Я не розумію, навіщо повертати з армії людей, щоб клуб функціонував. Я спілкувався з ПФЛ. Сказали, що будуть матчі без глядачів. Немає сенсу.

Єдиний плюс – щоб футболісти тримали себе в формі, але й це буде неповноцінно. На мою думку, потрібно взяти паузу. Головною перемогою буде перемога над рашизмом.

Якщо буде стояти питання, що ми змушені будемо грати першу лігу, то, звичайно, ми її зіграємо. Але ми б не хотіли, тому що йде війна. Ми сьогодні повинні ці всі сили та фінанси об’єднати задля нашої перемоги.

Нагадаємо, раніше поширювалася інформація, що «Агробізнес» ризикує не заявитися на наступний сезон.

Сергій Стаднюк
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Теги

Агробізнес Олег Собуцкій війна

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