Тренер «Аргобізнесу» вважає, що спаринги збірної України не принесли значної користі
Півфіналіст минулого Кубка України ризикує не заявитися на наступний сезон
Раніше повідомлялося, що в складі команди залишилося всього три футболісти
11:49
Фото - ФК Агробізнес
Відоме ім'я ще одного клубу, який ризикує не заявитися наступний сезон Першої ліги. Це «Агробізнес».
Раніше засновник клубу Олег Собуцький повідомив, що із зимових зборів в Україну повернулося лише троє гравців. З іншими було вирішено розпрощатися через непатріотичну позицію.
Також повідомлялося про мінімум чотирьох клубів ПФЛ, які можуть не зіграти в новому сезоні. Це «Волинь», «Лівий берег», «Карпати» Галич і «Любомир».
Нагадаємо, в сезоні-20/21 «Агробізнес» дійшов до півфіналу Кубка України, вибивши «Шахтар» по ходу турніру.
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