Півфіналіст минулого Кубка України ризикує не заявитися на наступний сезон

Раніше повідомлялося, що в складі команди залишилося всього три футболісти

Фото - ФК Агробізнес

Відоме ім'я ще одного клубу, який ризикує не заявитися наступний сезон Першої ліги. Це «Агробізнес».

Раніше засновник клубу Олег Собуцький повідомив, що із зимових зборів в Україну повернулося лише троє гравців. З іншими було вирішено розпрощатися через непатріотичну позицію.

Також повідомлялося про мінімум чотирьох клубів ПФЛ, які можуть не зіграти в новому сезоні. Це «Волинь», «Лівий берег», «Карпати» Галич і «Любомир».

Нагадаємо, в сезоні-20/21 «Агробізнес» дійшов до півфіналу Кубка України, вибивши «Шахтар» по ходу турніру.