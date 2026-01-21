Сергій Разумовський

60-річного Олега Дулуба призначено головним тренером тернопільської Ниви. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Білоруський фахівець очолив команду, що виступає у Першій лізі України, і відтепер відповідатиме за підготовку Ниви та результати в другій частині сезону. Умови контракту між сторонами наразі не розкриваються – клуб не повідомив ні про тривалість угоди, ні про інші її деталі.

Разом із Дулубом формується й оновлений тренерський штаб. Асистентом нового головного тренера стане Ярослав Матвіїв, який раніше працював на посаді наставника друголігової Ревери 1908. Очікується, що Матвіїв допомагатиме в організації тренувального процесу та підготовці команди до матчів чемпіонату, зокрема в питаннях тактики й роботи з гравцями.

Олег Дулуб добре відомий українським уболівальникам за роботою одразу в кількох клубах: він очолював Карпати, Чорноморець, Львів та ЛНЗ. Після цього етапу кар’єри фахівець змінив фокус і з лютого 2025 року працював у ФК Львів у ролі дитячо-юнацького тренера, тож має свіжий досвід роботи з молоддю та побудови системного підходу до розвитку гравців.

Попереднім головним тренером тернопільської Ниви був Юрій Вірт, який залишив клуб у середині грудня 2025 року. На момент зміни наставника команда посідає восьме місце в таблиці Першої ліги України сезону-2025/26, набравши 23 очки. Тепер перед новим штабом стоїть завдання стабілізувати результати та спробувати покращити турнірні позиції в наступних турах.

