Новий головний тренер тернопільської Ниви Олег Дулуб у коментарі УФ поділився оцінкою виступу Динамо за підсумками першої половини сезону в чемпіонаті України.

Чинний чемпіон України невдало провів осінній відрізок сезону, опинившись у ролі команди, яка змушена наздоганяти конкурентів у турнірній таблиці.

Динамо – це бренд, від якого завжди чекають перемог. Багато молодих футболістів психологічно ламаються під час переходу в дорослий футбол, де потрібно давати результат у кожному матчі, а фізичні навантаження зовсім іншого рівня. Зараз буде цікаво подивитися на команду під час зборів і на те, як вона формуватиметься, — наголосив Дулуб.

За підсумками єврокубкового етапу київський клуб посів 26-те місце в турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши шість очок. У чемпіонаті України Динамо йде на четвертій позиції, маючи 26 очок після 16 матчів.

Раніше також повідомлялося, що Олег Дулуб став новим головним тренером першолігової Ниви з Тернополя.