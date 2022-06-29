Клуб, що орендував Коваленка, звільнив тренера

Мотта допоміг команді зберегти прописку в Серії А, проте це не стало аргументом для керівництва

Тьяго Мотта / Фото - ФК Спеція

Італієць Тьяго Мотта покинув пост головного тренера «Спеції». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контракт з молодим фахівцем був розірваний достроково. Рішення прийнято за згодою сторін.

За результатами дебютного сезону Мотта допоміг команді зберегти прописку в Серії А. Однак це не стало аргументом для керівництва клубу.

Нагадаємо, минулу кампанію в «Спеції» провів півзахисник Віктор Коваленко. З 1 липня він повинен повернутися до розташування «Аталанти». Проте, орендну угоду може бути продовжено.