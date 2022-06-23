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Коваленко дізнався плани «Аталанти» щодо себе на наступний сезон

Українець провів минулу кампанію в «Спеції»
Футбол Українські легіонери
12:20
Коваленко дізнався плани «Аталанти» щодо себе на наступний сезон

Український півзахисник Віктор Коваленко наступного сезону може залишитися в оренді у «Спеції». Про це повідомляє Spezia Calcio.

Гравець не входить в плани головного тренера «Аталанти» Джан П’єро Гасперіні. Керівництво клубу буде змушене шукати йому іншу команду.

З високою долею ймовірності Коваленко залишиться у «Спеції», але цього разу з правом викупу.

Минулої кампанії українець провів за «орлят» 27 матчів в Серії А, в яких забив 4 м’ячі і здійснив 1 асист.

Однак Руслан Малиновський все ж залишиться в «Аталанті» на наступний сезон.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Віктор Коваленко Аталанта Спеція

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