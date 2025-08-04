Клуб УПЛ готується до прощання з легіонером
Футболіст не входить в плани народного клубу
близько 1 години тому
Головний тренер Вереса Олег Шандрук повідомив, що нападник Марко Мрвальєвич може покинути рівненську команду. Його слова наводить пресслужба клубу.
Щодо Марко ми поки в роздумах. Приймаємо рішення, яке було б найкращим для гравця і для клубу, - пояснив Шандрук.
У чорногорця ще рік чинного контракту з Вересом. Нападник зіграв за Верес 29 матчів в УПЛ та Кубку України. Відзначився 6 забитими мʼячами та виконав 1 результативну передачу.
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