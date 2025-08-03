Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував матч першого туру УПЛ проти київського Динамо (0:1).

«Принаймні, за інтенсивністю гри ми точно не поступалися Динамо. Так, були моменти, де за рахунок класу гравці Динамо впевненіше грали на м'ячі. Плюс, спека, фактор початку сезону – перші ігри завжди такі складні в плані фізичної готовності команд.

Динамо зіграло вже дві офіційні гри. Тому, десь можливо, вони трошки мали перевагу. З іншого боку – логістика: вони стикаються з частими переїздами.

Чи був психологічний якийсь тиск на команду через відкриття сезону, заповнені трибуни і гру з чемпіоном? Можливо, хіба в якогось окремого гравця. Ми цей тиск навпаки намагалися зняти. Загалом, якщо відкинути результат, то я, напевно, більше задоволений сьогодні, аніж незадоволений. Самим змістом гри і побаченим на полі. Хочу також ще раз подякувати нашим вболівальникам. Чекаємо їх на наступному домашньому поєдинку», – цитує Шандрука клубна пресслужба.