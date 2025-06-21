Спортивний директор Оболоні Олег Мазуренко розповів про кадрову політику клубу в це міжсезоння. Його слова наводить «УФ».

Кістяк команди залишиться. На 40% команда видозміниться. Деяким гравцям вирішили не пропонувати нові угоди, а дехто не захотів. Не буду називати прізвищ. Скоро все почуєте від офіційних джерел.

Посилювати склад треба. Шукаємо [новачків] у кожну ланку. Брати заради кількості ми точно не будемо. Деяким футболістам надійшла пропозиція від футбольного клубу Оболонь, чекаємо їх фінального рішення.

За кимось полювали останні півроку. Молоді гравці з досвідом гри в УПЛ нам би дуже допомогли зараз. Трансферний ринок в таких моментах потребує тиші, - сказав Мазуренко.