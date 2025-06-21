Клуб УПЛ майже наполовину змінить склад
Роботи в міжсезоння буде багато
близько 2 годин тому
Спортивний директор Оболоні Олег Мазуренко розповів про кадрову політику клубу в це міжсезоння. Його слова наводить «УФ».
Кістяк команди залишиться. На 40% команда видозміниться. Деяким гравцям вирішили не пропонувати нові угоди, а дехто не захотів. Не буду називати прізвищ. Скоро все почуєте від офіційних джерел.
Посилювати склад треба. Шукаємо [новачків] у кожну ланку. Брати заради кількості ми точно не будемо. Деяким футболістам надійшла пропозиція від футбольного клубу Оболонь, чекаємо їх фінального рішення.
За кимось полювали останні півроку. Молоді гравці з досвідом гри в УПЛ нам би дуже допомогли зараз. Трансферний ринок в таких моментах потребує тиші, - сказав Мазуренко.
Оболонь завершила сезон 2024/25 на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ.
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