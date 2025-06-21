Сергій Стаднюк

Всі найцікавіші матчі Клубного чемпіонату світу від суботи, 21 червня, відбудуться ще до опівночі. У групі F дортмундська Боруссія, у якої в активі лише одне очко, намагатиметься обійти сенсаційного лідера квартету. Мамелоді Сандаунз, що програвав у товариській грі київському Динамо, вже набрав три бали.

У групі E зіграють команди, що поки посідають останні два місця. Інтер (1 очко) зіграє з японською Уравою (0). Гонитва за Рівер Плейтом (3) і Монтерреєм (1) продовжується.

У чвертьфіналі молодіжного Євро-2025 збірна Нідерландів, що вибила з турніру Україну (2:0), зіграє з Португалією. Також глядачі матимуть шанс стати свідками класичного протистояння футбольних філософій між Іспанією й Англією.

19:00 | U-21. Португалія – Нідерланди. Пряма трансляція

22:00 | U-21. Іспанія – Англія. Пряма трансляція

Але і без клубного футболу в Європі не обійдеться. В Іспанії визначиться останній учасник Ла Ліги сезону-2025/2026. У матчі-відповіді фіналу плей-оф Ла Ліги 2 Реал Ов'єдо, за який колись виступав Андрій Лунін, прийме Мірандес. Однак після першої гри колишній клуб українця мінімально поступається – 0:1.

22:00 | Реал Ов'єдо – Мірандес. Пряма трансляція