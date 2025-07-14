Клуб УПЛ прагне перезапустити кар'єру талановитому легіонеру
Верес вийшов на гравця з пропозицією
близько 2 годин тому
Фото: НК Верес
Півзахисник австрійського Капфенберга Блерон Краснічі входить до сфери інтересів Вереса, повідомляє «Бий-Біжи».
23-річний вихованець Шальке вважався одним з талановитих проспектів Косово. якому не вдалось вийти на топовий рівень.
Раніше повідомлялося, що Верес підписав 19-річного африканського форварда.
Краснічі в дебютному сезоні за Капфенберг відіграв 23 матчі: 2 голи, 3 асисти. Transfermarkt оцінює косовара в 225 тисяч євро.
Екслідер Вереса пояснив, чому він вирішив понизитися в класі.