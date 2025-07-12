Сергій Стаднюк

Центральний нападник Аладжі Воллі став гравцем Вереса. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рівняни вперше в історії клубу підписали легіонера з Гамбії. 19-річний форвард уклав п’ятирічний контракт із рівненським клубом і вже найближчим часом приєднається до «червоно-чорних». За даними Transfermarkt, футболіст перейшов до представника УПЛ на правах вільного агента. Клуб, як і раніше, креативно підійшов до представлення новачка.

Аладжі народився 3 квітня 2006 року в місті Бріфу. Він є вихованцем гамбійського клубу Хоукс, у складі якого за три сезони у вищій лізі національного чемпіонату провів 53 матчі, забив 31 гол і віддав 15 результативних передач.

Також Воллі виступав за збірну Гамбії U20, де зіграв чотири матчі й одного разу відзначився. У червні 2025 року нападник дебютував за головну національну команду Гамбії, провівши два матчі.

Раніше Верес переграв Кудрівку завдяки голу на останній хвилині.