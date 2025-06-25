Директор Кременя, що знявся з Другої ліги, Андрій Філь повідомив, що клубу вдалося зберегти професійний статус. Менеджер розповів про майбутнє команди.

Інформація про те, що Кремінь не вийде на наступний сезон, відповідає дійсності. Клуб зберіг статус професійного, але на рік призупинив участь у змаганнях. Під час війни клуб має право надати листа, в якому повідомляє про певні фінансові або інші труднощі, пов’язані з воєнними обставинами. Цей лист виноситься на голосування Конгресу, і клуби вирішують – надати чи ні дозвіл на призупинення участі у чемпіонаті зі збереженням професійного статусу. Кремінь скористався такою процедурою, і за результатами голосування клубам надали дозвіл зберегти статус і зробити паузу на один сезон.

Причиною такого рішення стали фінансові труднощі власника клубу. Його бізнес пов'язаний із нафтопереробним заводом, а ця галузь нині зазнає серйозних проблем. Було ухвалено рішення не брати на себе зобов’язань, які клуб не зможе виконати. Можна було б розпочати сезон, але якби ситуація погіршилася, довелося б зніматися після 5-6 туру, чим зламали б чемпіонат і залишили б гравців без можливості змінити клуб у трансферне вікно. Це був би ще гірший варіант, ніж тверезо оцінити власні можливості.

Клуб не має жодних фінансових заборгованостей перед працівниками та футболістами, які були у складі цього сезону – усі зобов'язання виконано. Діяльність клубу не зупиняється повністю: дитяча школа функціонує за договором як міська, як працювала, так і працюватиме надалі. Клуб, у свою чергу, допомагатиме школі в межах можливостей. Просто на рік взято паузу в участі в офіційних змаганнях, – повідомив Філь в інтерв'ю ua.tribuna.com.