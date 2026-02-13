Сергій Разумовський

Нападник Брентфорда Ігор Тьяго офіційно підписав новий тривалий контракт із лондонським клубом, про що поінформувала клубна пресслужба. Нову угоду з 24-річним бразильським нападником укладено аж до літа 2031 року. Крім того, контрактом передбачена опція автоматичного продовження ще на один сезон, що дозволить клубу ще більше убезпечити своє майбутнє у нападі.

Варто нагадати, що Ігор Тьяго приєднався до складу Брентфорда відносно нещодавно: його трансфер відбувся у літнє міжсезоння 2024 року. Тоді англійська команда домовилася про придбання молодого бразильця у бельгійського Брюгге, виклавши за перехід значну суму — 33 мільйони євро.

У своєму першому ж сезоні у складі Брентфорда Ігор Тьяго швидко став одним із лідерів атак команди. У нинішній кампанії він уже взяв участь у 27 офіційних матчах у всіх турнірах, з яких 17 зустрічей припадає на Прем’єр-лігу Англії. За цей час бразилець забив 18 м’ячів, із яких 17 виявилися результативними саме в головному чемпіонаті країни.

Окрім вражаючої гольової статистики, нападник також відзначився однією результативною передачею на партнера. Продовження угоди стало логічним кроком для клубу, зважаючи на його користь й важливість у побудові атаки Брентфорда для майбутніх сезонів.

