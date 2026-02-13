На стадіоні Брентфорда відбувся матч 26 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону 2025/26, в якому господарі приймали лідера чемпіонату Арсенал. Гра завершилася нічиєю 1:1.

Український півзахисник господарів Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі та провів на полі 73 хвилини. Після його заміни на Джордана Хендерсона пресслужба Брентфорда відзначила впевнену гру українця, похваливши за активну участь та творчу гру у матчі.

«Чудовий матч, Єгоре».

Цього сезону Ярмолюк провів за Брентфорд 29 матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив дві результативні передачі.