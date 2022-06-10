На Де Дзербі з’явився ще один претендент

Тренер «Шахтаря», певно, покине команду

Головний тренер «Шахтаря» Роберто де Дзербі, з високою долею ймовірності, покине команду.

За інформацією Ніколо Скіри, він може очолити «Галатасарай». Серед інших претендентів на посаду тренера турецької команди Руді Гарсія та Марко Розе.

Варто нагадати, що контракт Де Дзербі з «Шахтарем» підписаний до 2023 року.

Раніше вінгер донетчан відмовив в трансфері «Ювентусу» та «Мілану».