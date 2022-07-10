Клубу УПЛ зі сходу України можу дозволити грати на домашньому стадіоні

«Ворскла» повинна домовитися з військовою адміністрацією Полтави

Полтавська « Ворскла » може грати в рідному місті, повідомляє журналіст Ігор Бурбас в шоу « Чистий подкаст ».

« Як мінімум у нас може бути плюс один регіон. Це Полтава. Якщо « Ворскла » і його стадіон домовляться з обласною військовою адміністрацією, то Полтаву можуть також додати в цей список ( список регіонів, де буде проводитися УПЛ – прим. ). Тобто військові і Міністерство оборони не проти включити цей зелений регіон, в якому плюс-мінус зараз безпечно грати на рівні з Києвом, Львовому і Ужгородом.

Єдине питання, чи потрібно це « Ворскле »? Скрипник хоче легіонерів, а вони готові грати тільки в прикордонній зоні. Команда вже вибрала базуватися в Ужгороді. Думаю, повернення назад не буде ».

раніше називалися регіони України, В яких планують проводити матчі УПЛ.