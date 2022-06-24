Названо стадіони, які будуть приймати матчі УПЛ

Поки відомо про 10 арен

Ведучий «Татотаке» Михайло Співаковський в ефірі програми назвав 10 стадіонів, які будуть приймати матчі УПЛ в наступному сезоні.

Це 5 арен в Києві: НСК «Олімпійський», стадіон «Динамо» ім. Лобановського, «Оболонь - арена», стадіон ім. Баннікова і нова арена «Колоса».

Три стадіони у Львові: «Арена - Львів», стадіон «Україна» і «Скіф», а також два в Ужгороді – арена «Міна» і «Авангард».

Крім того, «Верес» хоче грати домашні матчі на стадіоні в Рівному, але він поки не зданий в експлуатацію після реконструкції. Використання стадіону в Тернополі знаходиться під питанням.

Нагадаємо, новий сезон УПЛ почнеться в серпні, точна дата поки невідома.