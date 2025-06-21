Клуби УПЛ полюють за вихованцем Динамо
Є рішення по футболісту
близько 2 годин тому
Навін Малиш / Фото - ФК Динамо Київ
Центрбек Динамо Навін Малиш новий сезон розпочне в іншому клубі УПЛ.
За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, чемпіон України має попередню домовленість із Зорею про оренду футболіста.
Малиш останні півроку провів у Ворсклі на правах оренди: 14 матчів, 3 голи.
Динамо за підсумками сезону 2024/25 тало переможцем УПЛ, набравши 70 очок в 30 матчах.
Зоря здобула 40 балів та фінішувала на сьомому місці у підсумковій таблиці .
Визначився потенційний суперник Динамо в кваліфікації до Ліги чемпіонів.