Клуби узгодили трансфер лідера «Барселони» до МЮ, але гравець не хоче йти

Каталонців улаштовує запропонована сума, проте домовитися з футболістом буде складно

Френкі де Йонг / Фото: Marca

«Манчестер Юнайтед» і «Барселона» погодили трансфер півзахисника Френкі де Йонга. Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, каталонців улаштувала сума в 75 мільйонів євро. Також передбачені бонуси у вигляді 10 млн.

МЮ залишилося домовитися з самим гравцем з приводу контракту. При цьому де Йонг не хоче залишати «синьо-гранатових».

Раніше «Барселона» продовжила контракт з вінгером Усманом Дембеле.