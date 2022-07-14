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Клуби узгодили трансфер лідера «Барселони» до МЮ, але гравець не хоче йти

Каталонців улаштовує запропонована сума, проте домовитися з футболістом буде складно
Футбол Прімера
16:54
Клуби узгодили трансфер лідера «Барселони» до МЮ, але гравець не хоче йти
Френкі де Йонг / Фото: Marca

«Манчестер Юнайтед» і «Барселона» погодили трансфер півзахисника Френкі де Йонга. Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, каталонців улаштувала сума в 75 мільйонів євро. Також передбачені бонуси у вигляді 10 млн.

МЮ залишилося домовитися з самим гравцем з приводу контракту. При цьому де Йонг не хоче залишати «синьо-гранатових».

Раніше «Барселона» продовжила контракт з вінгером Усманом Дембеле.

Сергій Стаднюк
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Теги

Френкі де Йонг Манчестер Юнайтед Барселона (футбол)

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