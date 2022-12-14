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Кобін: Мудрика ніщо не зупиняє – ні сніг, ні мороз, ні холод. Він постійно працює над собою»

Тренер оцінив головну якість українця
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 грудня 19:50
Кобін: Мудрика ніщо не зупиняє – ні сніг, ні мороз, ні холод. Він постійно працює над собою»

Колишній тренер «Миная» Василь Кобін оцінив якості півзахисника «Шахтаря» Михайла Мудрика.

У нас часто говорять: «Збірна Бразилії – у них від природи є техніка, швидкість, а українці не такі». Зараз дивимося на Мудрика – він чистий бразилець.

«Не згоден з тим, що ми не вміємо бути такими технічними, як бразильці. У них майже завжди цілий рік літо – вони грають в дворовій футбол, у них є поля, вони цілий рік працюють з м'ячем.

У нас проблема в тому, що у нас тільки 8 місяців, під час яких наша молодь може тренуватися, а 4 місяці випадає. У нас немає критих штучних полів. Плюс – дуже великі проблеми в тренувальному процесі в дитячо-юнацькому футболі. Там багато потрібно міняти кардинально».

Ти говориш, що 8 місяців можемо грати, тому за рахунок чого цей Мудрик з'явився?

«В першу чергу – робота над собою. Мудрика ніщо не зупиняє – ні сніг, ні мороз, ні холод. Він щодня знаходить якусь майданчик і постійно себе вдосконалює. Те, що я бачу у пресі або знаю від знайомих, які з ним спілкуються».

Мудрик близький до переходу в «Арсенал».

Джерело: SportArena Андрій Усмонов
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Михайло Мудрік Василь Кобін Шахтар Донецьк

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