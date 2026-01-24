Кобін назвав головних конкурентів за повернення до УПЛ
Інгулець наразі перебуває на останній прохідній сходинці у боротьбі за підвищення у класі
39 хвилин тому
Головний тренер Інгульця Василь Кобін поділився думками щодо рівня суперництва у боротьбі за повернення до української Прем'єр-ліги.
На старті чемпіонату всі команди заявляли про свої амбіції. Звісно, ті команди, які ставили завдання виходу в УПЛ, ті й перебувають у верхній частині турнірної таблиці. Виключення – полтавська Ворскла, яка теж говорила про наміри повернутися в УПЛ.
Якщо говорити у загальному, боротьба й буде точитись між цими командами [які перебувають у верхівці турнірної таблиці Першої ліги України, – прим.], але за рівнем гравців та фінансовими спроможностями ці команди є досить рівними.
Я можу винести за дужки лише три команди, які мають кращі фінансові умови. Вони мають можливість запрошувати більш досвідчених гравців, не скажу, що більш кваліфікованих, але досвідчених, які мають досвід виступів в УПЛ. Це Буковина, Чорноморець і Лівий Берег. Однозначно!
Також Кобін замахнувся на перемогу над Динамо і виграш Кубка України.