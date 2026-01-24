Головний тренер Інгульця Василь Кобін поділився думками щодо рівня суперництва у боротьбі за повернення до української Прем'єр-ліги.

На старті чемпіонату всі команди заявляли про свої амбіції. Звісно, ті команди, які ставили завдання виходу в УПЛ, ті й перебувають у верхній частині турнірної таблиці. Виключення – полтавська Ворскла, яка теж говорила про наміри повернутися в УПЛ.

Якщо говорити у загальному, боротьба й буде точитись між цими командами [які перебувають у верхівці турнірної таблиці Першої ліги України, – прим.], але за рівнем гравців та фінансовими спроможностями ці команди є досить рівними.

Я можу винести за дужки лише три команди, які мають кращі фінансові умови. Вони мають можливість запрошувати більш досвідчених гравців, не скажу, що більш кваліфікованих, але досвідчених, які мають досвід виступів в УПЛ. Це Буковина, Чорноморець і Лівий Берег. Однозначно!