Головний тренер Інгульця Василь Кобін поділився думками щодо майбутнього матчу чвертьфіналу Кубка України проти Динамо.

По-перше, у нас є бажання створити сенсацію – ми хочемо перемагати. Звісно, ми розуміємо, проти кого ми будемо грати, але наша команда докладе усіх зусиль та зробить все можливе, щоб пройти у наступний раунд та спробувати виграти Кубок України.

Якоюсь мірою Динамо, напевно, буде фаворитом. Тут мова не тільки про якісь самої команди та якості гравців... Треба зазначити, що Динамо вже зіграє два матчі в УПЛ, а для нас це буде перша гра після навчально-тренувальних зборів. Наша команда зробить все можливе. Ми будемо намагатися перемогти Динамо, – заявив Кобін в інтерв'ю Sport.ua.