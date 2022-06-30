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Кобін назвав помилку в фатальному епізоді, що не пустив збірну України на ЧС

Екс-тренер «Минаю» не бачить повноцінної провини Ярмоленка
Футбол Збірна України
11:24
Кобін назвав помилку в фатальному епізоді, що не пустив збірну України на ЧС
Василь Кобін / фото - ФК Минай

Колишній тренер «Минаю» Василь Кобін поділився думками про причини поразки збірної України у фіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Вельсу.

На мій погляд, підопічні Олександра Петракова у стикових поєдинках із Шотландією та Вельсом виглядали гідно. Вважаю, що вони перебували у непоганій формі.

Добре, що команді вдалося провести тривалий збір у Словенії. Втім, думаю, що психологічні проблеми мали місце, адже футболісти дуже переживали, що з їхніми родичами, друзями, які перебувають в Україні. Цих думок неможливо було позбутися.

За великим рахунком, до українців є претензії лише щодо повторного поєдинку в Лізі націй — з Ірландією. Ось тут уже все нагромадилося: і втома, і деяка апатія від непопадання до фінальної частини світового форуму. Добре, що вдалося уникнути поразки та зберегти шанси на повернення до елітної групи.

Вельс? Ще раз переконуєшся, що у футболі важлива кожна дрібниця. Забий у дебюті Роман Яремчук і все могло піти по-іншому сценарієм. А в епізоді з автоголом Андрія Ярмоленка не обійшлося без прикрого тактичного промаху. Переконаний, що на позиції Андрія мав бути хтось із стоперів, або опорний півзахисник, який більш уміло грає головою.

Зрештою, здивував і арбітр, який не призначив очевидного пенальті у ворота валлійців після фолу на тому ж Ярмоленка. Отак і вийшло, що хоча умови в Кардіффі диктували українці, але перемога дісталася господарям, на яку вони явно не награли.

Я думаю, що зі своїми обов'язками Петраков упорався непогано. І хоча путівку до Катару здобути не вдалося, переконаний, що у вересні, коли збірна України зіграє в Лізі націй, він перебуватиме біля керма. А у разі успіху у поєдинках із Вірменією та Шотландією Петраков зробить вагому заявку на продовження контракту.

Раніше Еміль Карас, асистент головного тренера «Динамо» Мірчі Луческу, заявив, що Україна повинна була перемогти Уельс.

Джерело: КОМАНДА 1 Сергій Стаднюк
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Теги

Василь Кобін збірна Уельсу (футбол) Андрій Ярмоленко

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