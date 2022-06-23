Тренер «Динамо»: «Україна повинна була перемогти Вельс»

Еміль Карас / Фото - ФК Динамо Київ

Еміль Карас, асистент головного тренера «Динамо» Мірчі Луческу, висловився з приводу втраченої збірної України путівки на чемпіонат світу.

Можу сказати, що завдяки ініціативі Мірчі Луческу виїхати за кордон для проведення тренувань та матчів, гравці змогли підготуватися якнайкраще до поєдинків збірної. Наш приклад наслідував і «Шахтар», а Артем Довбик тренувався разом із «Динамо».

Важко припустити, у якому стані були б футболісти, якби готувалися в Україні та тренувалися кожен сам по собі. Тоді ми не мали б жодних шансів. А завдяки цим зборам та іграм, українська команда виглядала дуже пристойно і у стикових матчах ЧС-2022, і у Лізі націй.