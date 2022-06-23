Гравець «Динамо» зробив татуювання гербу України з вишиванкою
Тренер «Динамо»: «Україна повинна була перемогти Вельс»
Асистент Луческу вважає, що «синьо-жовтим» не вистачило удачі
Еміль Карас / Фото - ФК Динамо Київ
Еміль Карас, асистент головного тренера «Динамо» Мірчі Луческу, висловився з приводу втраченої збірної України путівки на чемпіонат світу.
Зрозуміло, що настрій у збірників після програшу Вельсу був не найкращим. Вважаю, що ми мали перемогти, але фортуна виявилася не на нашому боці. Казати, чого забракло збірній України, не в моїй компетенції.
Можу сказати, що завдяки ініціативі Мірчі Луческу виїхати за кордон для проведення тренувань та матчів, гравці змогли підготуватися якнайкраще до поєдинків збірної. Наш приклад наслідував і «Шахтар», а Артем Довбик тренувався разом із «Динамо».
Важко припустити, у якому стані були б футболісти, якби готувалися в Україні та тренувалися кожен сам по собі. Тоді ми не мали б жодних шансів. А завдяки цим зборам та іграм, українська команда виглядала дуже пристойно і у стикових матчах ЧС-2022, і у Лізі націй.
Також Карас повідомив, коли в «Динамо» повернуться гравці збірних України.
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