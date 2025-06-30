Півзахисник Ракува Владислав Кочергін розповів, за яких обставин отримав травму «хрестів» після повернення з відпустки. Його слова наводить Футбол 24.

Це сталося на тренуванні, буквально на рівному місці. Я пішов у відбір і хотів різко змінити напрямок руху. У той момент нога трохи «поїхала», я спробував відштовхнутися від неї – і раптом відчув хрускіт. Біль був гострим, але тривав лише секунд десять. Згодом відпустило. Через пів години я вже був на МРТ, а ввечері дізнався діагноз – розрив передніх хрестоподібних зв’язок коліна.

У перші години після цього було відчуття спустошення. У голові крутились думки: «Як це сталося? Чому саме зараз?» Було складно прийняти реальність, - розповів Кочергін.