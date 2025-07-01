Український півзахисник польського Ракува Владислав Кочергін назвав орієнтовні терміни свого відновлення після травми хрестоподібної зв’язки та меніска.

У першому колі я точно не зіграю – це вже зрозуміло. Але поступово починаю робити вправи, вже стаю на ногу. Більшу частину дня поки що відпочиваю, але кожен день під контролем – зі мною на звʼязку. Зроблю все, щоб пройти шлях максимально якісно.

Вимушена пауза – це шанс стати сильнішим – і тілом, і розумом. Уперше за кар’єру я пропущу більше ніж три тижні. Я не можу змінити минуле, але можу зробити максимум для майбутнього. Так, буде важко, буде багато роботи, але поруч зі мною ті, хто не дасть здатися.

Ціль проста – щодня прокидатись і викладатися на всі сто. Це не лише про вправи, а й про дисципліну, харчування, позитивне мислення, щоденну рутину. Хочу зробити крок уперед у кількох напрямках – і повернутись на поле ще сильнішим, – розповів Кочергін в інтерв’ю «Футболу 24».