Український півзахисник польського Ракува Владислав Кочергін пояснив, чому після травми хрестоподібної зв’язки та меніска він потребував операції.

При такій травмі операція необхідна. Я вирішив залишитися у Познані, поруч із лікарем. Тут я займаюсь із професійним реабілітологом, і що дуже важливо – між ним, лікарем і клубом Ракув є постійна пряма комунікація. Це створює ефективну систему контролю. Зараз уже другий день після операції – і я знаю, що кожен наступний крок наближає мене до повернення на поле.

Найважчим у період до операції було очікування. І думки: щоб усе пройшло добре, щоб не виникло ускладнень. Але сьогодні я вже зосереджений на тому, щоб крок за кроком рухатися вперед, – розповів Кочергін в інтерв’ю «Футболу 24».