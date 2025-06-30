Ракув не залишив в біді Кочергіна, який отримав серйозну травму
Український хавбек подав «хрести»
близько 2 годин тому
Півзахисник Ракува Владислав Кочергін розповів, як проходила операція після травми хрестоподібні звязки коліна.Його слова наводить Футбол 24.
Я консультувався з друзями, знайомими, лікарями, слухав і поради клубу. Зрештою вирішив, що операцію мені зроблять у Польщі - в Познані, у головного лікаря збірної Польщі Яцека Ярошевського. Його багато хто рекомендував, тож вибір був свідомим, - сказав Кочергін.
Терміни відновлення футболіста оцінюються від 9 до 12 місяців. Хавбек ризикує повністю пропустити сезон-2025/2026.
29-річний гравець приєднався до Ракува в березні 2022 року й за цей час провів 133 матчі, в яких забив 25 голів і віддав 13 результативних передач. До переходу в Польщу він виступав за Зорю та Дніпро.