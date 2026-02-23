Сергій Разумовський

Колос близький до підписання півзахисника сербських Раднічків Луки Станковскі. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Інформацію, яку раніше оприлюднили македонські джерела, можна підтвердити. Перемовини вже на фінальній стадії, і ковалівський клуб працює над тим, щоб довести угоду до завершення найближчим часом. Співаковський охарактеризував Станковскі як футболіста з міжнародним бекграундом — він уже має досвід виступів за збірну Північної Македонії.

Гравцеві 23 роки, а його антропометрія вирізняє його на тлі багатьох опорників і центральних хавбеків: зріст майже 190 сантиметрів. Журналіст зазначає, що це доволі специфічний за профілем півзахисник, який може діяти одразу на кількох позиціях у центрі поля — як на ролі вісімки, так і ближче до атаки на позиції десятки. Сильна сторона Луки — вміння активно підключатися у завершальну фазу, робити вертикальні ривки та заходити в зони, де створюється небезпека біля воріт суперника. Тобто йдеться про інсайда з акцентом на просування м’яча вперед і гру між лініями.

Окремо Співаковський зупинився на контрактній ситуації. Він уточнив, що деталі договору ще узгоджуються, однак компенсація за трансфер, за його інформацією, має бути невеликою. Причина — особливості чинного контракту Станковського з Раднички: згадується, що угода могла бути оформлена нетипово і навіть без чітко визначеної фінальної дати, якщо орієнтуватися на дані Transfermarkt. Такий нюанс потенційно полегшує переговори та робить перехід фінансово привабливішим для Колоса.

У поточному сезоні 23-річний хавбек провів 16 матчів, не записавши на свій рахунок голів або асистів. Водночас його кар’єрний шлях уже містить кілька клубів із різних чемпіонатів: раніше він грав за Работнічки, турецькі Газіантеп і Тузласпор, а також хорватську Горицю. За національну збірну Північної Македонії Станковський має 2 матчі, в яких відзначився 1 голом.

Раніше Руслан Костишин оцінив рестарт Колоса в УПЛ.