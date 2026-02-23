Головний тренер Колоса Руслан Костишин підбив підсумки матчу 17 туру УПЛ проти Полісся (0:2). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Після другого голу ми дещо розгубилися. Хотілося переломити гру, забити хоча б один м’яч, який дав би шанс. Загалом провели непоганий матч. Нема кого звинувачувати - у плані гри виглядали добре.

Долю зустрічі вирішила індивідуальна майстерність одного футболіста. Гуцуляк вирішує у збірній України, вирішив і в чемпіонаті, - розповів Костишин.