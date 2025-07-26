Колос познущався з новачка УПЛ і здолав амбітний проект. Відео
Ковалівці провели одразу два матчі в один день
41 хвилину тому
Ковалівський Колос провів у суботу два контрольні матчі, перемогами завершивши літню програму спарингів. У першій грі команда впевнено розгромила новачка Премʼєр-ліги Епіцентр з рахунком 5:0. Відзначилися Арінальдо Ррапай, який відкрив рахунок після передачі Кане, Микита Бурда, що головою замкнув навіс після подачі кутового, а також Даніїл Алефіренко та Максим Третьяков, який реалізував помилку голкіпера суперника. Завершив розгром Артем Гусол, ефектно пробивши після прориву флангом.
До вашої уваги огляд матчу.
У другому поєдинку дня Колос мінімально обіграв команду ЮКСА. Єдиний мʼяч у матчі забив правий захисник Андрій Понєдєльнік, який вдало підключився до атаки у першому таймі. Таким чином команда з Ковалівки завершила підготовку до нового сезону двома перемогами без пропущених голів, продемонструвавши хорошу форму напередодні офіційних матчів.
Контрольні матчі
Колос – Епіцентр 5:0
Голи: Ррапай, 12, Бурда, 65, Алефіренко, 67, Третьяков, 78, Гусол, 85
Колос – ЮКСА 1:0
Гол: Понєдєльнік, 28
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