Сергій Стаднюк

Ковалівський Колос провів у суботу два контрольні матчі, перемогами завершивши літню програму спарингів. У першій грі команда впевнено розгромила новачка Премʼєр-ліги Епіцентр з рахунком 5:0. Відзначилися Арінальдо Ррапай, який відкрив рахунок після передачі Кане, Микита Бурда, що головою замкнув навіс після подачі кутового, а також Даніїл Алефіренко та Максим Третьяков, який реалізував помилку голкіпера суперника. Завершив розгром Артем Гусол, ефектно пробивши після прориву флангом.

До вашої уваги огляд матчу.

У другому поєдинку дня Колос мінімально обіграв команду ЮКСА. Єдиний мʼяч у матчі забив правий захисник Андрій Понєдєльнік, який вдало підключився до атаки у першому таймі. Таким чином команда з Ковалівки завершила підготовку до нового сезону двома перемогами без пропущених голів, продемонструвавши хорошу форму напередодні офіційних матчів.

Контрольні матчі

Колос – Епіцентр 5:0

Голи: Ррапай, 12, Бурда, 65, Алефіренко, 67, Третьяков, 78, Гусол, 85

Колос – ЮКСА 1:0

Гол: Понєдєльнік, 28

Раніше також два контрольні матчі в один день провів Рух.