Сергій Стаднюк

Верес і Рух провели заключні матчі літнього міжсезоння, зігравши одразу два спаринги один проти одного. У першій зустрічі рівняни мали чимало гольових моментів, але проблеми з реалізацією не дозволили їм досягти позитивного результату. Господарі відкрили рахунок після ефектного удару Ростислава Ляха, а в другому таймі Бабукар Фаал подвоїв перевагу львів'ян. Верес теж мав нагоди – Владислав Шарай не реалізував вихід сам на сам, а Віталій Бойко не влучив у порожні ворота з кількох метрів. Один із м’ячів гостей після розкішної передачі Дмитра Годі було скасовано через офсайд.

Кардинально протилежним виявився другий матч. Верес уже в дебюті відкрив рахунок. Дмитро Матківський вдало замкнув простріл Сергія Стеня, а після підказки лайнсмена арбітр зарахував гол. Згодом рівняни мали шанс подвоїти перевагу, але Воллі та Годя не реалізували моменти. Перед перервою Рух відігрався завдяки голу Василя Руніча, однак фінальне слово залишилося за рівнянами. У швидкій атаці Матківський асистував Воллі, який красивим ударом в дотик перекинув воротаря й встановив остаточний рахунок – 2:1 на користь гостей. Завдяки цій перемозі Верес упевнено завершує збір, маючи за спиною ще шість виграних контрольних матчів.

Наступний виклик – поєдинок з Динамо на старті нового сезону УПЛ. На Рух же чекає більш просте завдання – новачок у особі Полтави.

Контрольні матчі

Рух – Верес 2:0

Голи: Лях, 11, Фаал, 86

Рух: Герета, Лях, Холод, Левицький, Роман, Підгурський, Пастух, Притула, Алмазбеков, Кітела, Фаал.

Верес: Горох, Стамуліс, Гончаренко, Ціпот (Чечер, 83), Сміян, Харатін, Куція, Стень (Годя, 46), Шарай, Бойко, Ндукве.

Рух – Верес 1:2

Голи: Руніч, 34 – Матківський, 12, Воллі, 68

Рух: Клименко, Джума, Товарницький, ГНП (Себро, 62), Ясінський, Сапуга (ГНП, 28), Бойко, Квас (Едсон, 72), Клайвер (ГНП, 46 (Дзюринець, 68)), Касарда (ГНП, 58), Руніч.

Верес: Кожухар, Протасевич (Видрич, 60), Вовченко, Чечер, Яхонтов, Матківський (Кльоц, 35), Годя (Матківський, 46), Кучеров, Баран, Стень (Сайчишин, 46), Воллі.