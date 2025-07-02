Колос відмовився від гравця, який допоміг здолати Шахтар
У захисника лише два матчі за ковалівців у минулому сезоні, але ж яким був один із них...
10 хвилин тому
Захисник Тимофій Сухар залишив Колос. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Лівий оборонець приєднався до ковалівців лише у березні 2025 року. Проте термін дії його контракту вже завершився.
Футболіст встиг провести лише два матчі за основну команду без результативних дій. Але ж яким був один із них. Це була дебютна гра у Прем’єр-лізі проти донецького Шахтаря, яка завершилася феєричною перемогою Колоса з рахунком 4:2.
Усього за кар’єру 26-річний Сухар також грав за Карпати, Скорук, словацьку Петржалку, Зорю, ВПК-Агро, Металург Запоріжжя та Дніпро-1. Попри таку кількість трансферів жодного разу за нього не платили реальні кошти. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 100 тисяч євро.